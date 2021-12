A Radio Marte è intervenuto Beppe Bruscolotti, opinionista: “Juan Jesus? Critiche esagerate, sta facendo bene, forse qualche distrazione se l’è concessa in più Rrahmani. Non so se sia l’assenza di Koulibaly o meno ma in realtà il più distratto è lui. Dietro Juan Jesus è un giocatore che sta facendo bene la sua parte, Rrahmani deve tornare quello del passato”.

Fonte: Radio Marte