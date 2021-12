Biasin: “Al Napoli tocca soffrire in attesa di tempi migliori, gli infortunati pesano come macigni”

Il giornalista Fabrizio Biasin per il suo editoriale su TMW scrive sul Napoli: “Tocca soffrire in attesa di tempi migliori. Ora gli infortuni pesano come macigni e la iella maledetta fa il resto. Contro l’Empoli sono arrivati i tiri a raffica, i pali, tutto, ma la squadra dello scafatissimo Andreazzoli si è portato a casa il montepremi. Oh, succede. In altri casi dalle parti del Golfo sarebbe partito il processo, ora si abbozza, si stringono i denti, si sta con la squadra. Se non è l’atteggiamento giusto questo allora ditemelo voi”.