Ventura: “Sul Napoli ci vuole equilibrio, non si può mettere in discussione tutto”

L’ex commissario tecnico della Nazionale, Gian Piero Ventura, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss: “Fino a dieci giorni fa si parlava benissimo del Napoli, ora è cambiato tutto. Io penso che ci voglia più equilibrio. Sono bastati un paio di risultati negativi per mettere in discussione tutto. Insigne non stava bene, si vedeva che non era nelle migliori condizioni. Lui, Anguissa e Osimhen sono fondamentali per questa squadra. Contro l’Inter il Napoli aveva fatto bene, con l’Empoli no: la prestazione non è stata convincente. Penso che la condizione fisica incida: i toscani stavano decisamente meglio degli azzurri. Per questo motivo la compagine di Spalletti ha perso: l’Empoli era decisamente più in palla. Ma il Napoli ritroverà a breve i suoi giocatori migliori e, di conseguenza, mi aspetto dei risultati positivi”, ha aggiunto Gian Piero Ventura nel corso del suo intervento in radio.

Infine sulla lotta scudetto: “Per me la squadra che ha più possibilità di vincere il titolo non è l’Inter, ma quella che non giocherà le coppe: il Milan”.