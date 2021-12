SSCN – E sono 100 in azzurro…Vamos Chucky Lozano!

Nell’ ultimo periodo non si può dire che la fortuna gli abbia sorriso particolarmente…come un po’ a tutto il Napoli d’altra parte. Dopo il bruttissimo infortunio in Nazionale, da cui non è stato facilissimo riprendersi, domenica scorsa un bello spavento anche con il Napoli, fortunatamente rientrato. Hirving Lozano, nella serata non sorridente di ieri, dal punto di vista del risultato, ha festeggiato le 100 presenze in maglia azzurra, così come ricorda anche la SSCN via twitter.