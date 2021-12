Serie A/ Roma-Spezia 2-0: Vittoria di carattere per la Roma di Mourinho!

Dopo un primo tempo con la Roma in controllo, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 55esimo, uno-due tra Agudelo e Manaj con quest’ultimo che in area conlcude in porta, trovando la parata di Rui Patricio. Al 56esimo, Veretout da corner crossa in mezzo per Ibanez che nel cuore dell’area di rigore stacca e realizza il 2-0. Al 62esimo, un rimpallo in area, favorisce Manaj che insacca, ma dopo check Var il goal viene annullato per fuorigioco di Bastoni. Al 67esimo, Mkhitaryan calcia dai 25 metri, palla che termina alta. Al 75esimo, Vina serve Abraham in area con l’inglese che calcia debole permettendo la deviazione di Provedel. All’82esimo, grande cross di Bastoni per Amian Adou che solissimo colpisce di testa, spedendo fuori di pochissimo. Al 93esimo, Afena-Gyan segna, ma tocca di mano e il goal viene annullato. Incredibilmente dopo viene espulso per aver esultato nonostante il fischio dell’arbitro. Dopo 3 minuti di recupero è terminato il match!

Vittoria fondamentale per la Roma che torna alla vittoria dopo la sconfitta pesante contro il Bologna. Spezia che nonostante abbia fatto una buona partita, ha sofferto una Roma in palla. Migliori in campo Veretout per la Roma e Reca per lo Spezia.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling ( 64′ Diawara ), Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout ( 92′ Bove ), Mkhitaryan, Vina; Mayoral ( 64′ Afena-Gyan ), Abraham. All.: Mourinho.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore ( 53′ S. Bastoni ), Sala ( 17′ Kiwior ), Kovalenko ( 53′ Agudelo ), Reca; Strelec ( 53′ Verde ), Manaj. All.: Thiago Motta.

Ammonizioni: 54′ Vina (R), 65′ Kumbulla (R), 70′ Afena-Gyan (R), 92′ Gyasi (S)

Marcatori: 6′ Smalling (R), 56′ Ibanez (R)

Espulsioni: 93′ Afena-Gyan (R)