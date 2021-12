Serie A/ Roma-Spezia 1-0 (1T): Roma in controllo del match!

Questa sera alle 20:45, va in scena il match Roma-Spezia, valido per la diciassettesima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 6′, Veretout mette in mezzo da calcio d’angolo, Abraham spizza per Smalling che di testa sblocca il match. Al 17esimo, Jacopo Sala è costretto ad uscire per infortunio, al suo posto Kiwior. Al 25esimo, Abraham di tacco serve Vina, che calcia a giro di destro, trovando un’ ottima deviazione in corner di Provedel. Al 35esimo, Strelec serve in profondità Reca, che a tu per tu con Rui Patricio calcia centrale e permette la deviazione al portoghese. Al 43esimo, Kiwior crossa per Strelec che in girata di testa, spedisce la sfera alta di pochissimo. A pochi secondi dallo scadere, Mkhitaryan la mette per Abraham che di petto in area colpisce una clamorosa traversa, e sulla ribattuta favorisce la conclusione di Veretout, salvata sulla linea da Erlic. Dopo 2 minuti di recupero è terminato il primo tempo!

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham. All.: Mourinho.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Sala ( 17′ Kiwior ), Kovalenko, Reca; Strelec, Manaj. All.: Thiago Motta.

Ammonizioni:

Marcatori: 6′ Smalling (R)