Sconcerti: “Il Napoli è scomparso ed ha preso gol con i titolari in campo”

Il Napoli ha perso male, inutile negarlo. Ha pagato il suo momento no. Di sicuro è stato sfortunato, ci ha provato, ma la flessione è evidente nelle ultime gare. Mario Sconcerti, sul Corriere delle Sera, scrive di un Napoli scomparso e che ha subito gol con in campo i “titolari”.

“Chi è scomparso è il Napoli. È stato sfortunato con l’Empoli, ha colpito pali e simulato la migrazione di un popolo per la velocità con cui si spostava da una metà campo all’altra. Ma ha perso per la seconda volta consecutiva in casa. Aveva molti assenti, ma quando Cutrone ha segnato il suo gol avventuroso, in campo erano tornati i titolari. Una cosa alla vigilia di Natale è certa: non va dato troppo conto di come una squadra gioca, sono tutte in apnea. Contano oggi solo i risultati”.