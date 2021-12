Ospina indeciso in maniera terrificante su Cutrone. I voti de Il Mattino alla difesa azzurra

La difesa del Napoli non ha brillato particolarmente ieri sera nella gara contro l’Empoli, persa per 0-1. Il Mattino dà i voti al reparto difensivo, sottolineando la responsabilità di Ospina sul gol di Cutrone.

5,5 Ospina

Qualche lancio lungo, qualche uscita anche un po’ avventata ma sempre necessaria. Sempre attento, preciso nella prima uscita ma anche indeciso in maniera terrificante quando rinvia su Cutrone. Bravo a restare in piedi sempre su Cutrone al 50’ e sul gollonzo dell’Empoli è comunque poco reattivo.

6 Di Lorenzo

Parisi cerca di mettersi in mostra in quello che un giorno sogna potrebbe esser il suo stadio, il terzino del Napoli lo contiene e prova la ripartenza, anche se non sgroppa come ha abituato il pubblico del Maradona. Finisce il match come sempre, in mezzo al campo al fianco di Anguissa. Generoso senza eccessi.

6 Rrahmani

Cutrone lo pressa sulla prima uscita e cerca sempre di partirgli alle spalle, riesce a contenerlo con il fisico e quando Parisi prova a beffarlo con un tacco ci mette esperienza. Rimedia su Cutrone con scivolata felina a indecisione di Ospina. Si vede in fase offensiva ed è spesso terzo centrocampista nella costruzione.

6 Juan Jesus

Subito aggressivo su Pinamonti, cerca di andare sempre in anticipo: operazione riuscita senza grossi rischi. Nell’uno contro uno, diventa una chimera per Cutrone superarlo. L’Empoli ne ha sempre due fissi. Lui è preciso assai ed è difficile che riesca a perdere il passo sull’avversario. Un po’ di affanni in qualche mischia.

7 Mario Rui

Bel duello con Stojanovic a botta di sovrapposizioni, il portoghese subito pericoloso con un paio di filtranti pericolosi in area. Sempre più spesso in mezzo al campo, nel vivo del gioco in ogni circostanza. Non perde mai tempo, appena ha palla o corre o la verticalizza per Insigne. Brillante e in forma strepitosa.