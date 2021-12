Ore 13.00 sorteggi di Europa League: le gare a febbraio

Giornata di sorteggi europei quella di oggi. Si inizierà con quello di Champions League, alle 12.00 e che coinvolgerà Juventus ed Inter, mentre alle 13, sempre a Nyon, andrà in scena il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League, che coinvolge 16 squadre e che interessa da vicino il Napoli, insieme ad Atalanta e Lazio. Nelle urne le otto seconde classificate della fase a gironi, che sono teste di serie e le otto terze classificate di Champions League, non teste di serie. Le squadre appartenenti alla stessa federazione nazionale non possono affrontarsi. Sono previste gare di andata e ritorno, con le teste di serie che disputeranno la gara di ritorno in casa. Le partite di andata si disputeranno il 17 febbraio, mentre quelle di ritorno il 24 febbraio.