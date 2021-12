Mattino e CorrSport votano Spalletti, ma non sono sulla stessa lunghezza d’onda

5 Spalletti (Mattino)

Bella cosa l’amicizia: Andreazzoli lo imballa come nessuno prima di ieri pomeriggio. Imbriglia ogni cosa, poi ovvio che la qualità dei singoli spesso riesca a creare occasioni. Ma l’Empoli anticipa spesso gli azzurri, è più determinato negli impatti, costringe il Napoli ad attaccare sulle fasce e non per vie centrali. Nel finale le prova tutte, ma è chiaro che alla distanza senza Osimhen è proprio un altro Napoli.

Spalletti (CdS) 6

Se 30 conclusioni non bastano e Zielinski va fuori, al 22’, con Domenichini, che sta in panchina per lui, un salto a un Santuario ci sta.