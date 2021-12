La sfortuna non esiste, ma i legni colpiti sì: 13 per il Napoli

Che il Napoli nelle ultime settimane sia “impreciso” sotto porta è un dato di fatto. E’ un dato di fatto la flessione, è un dato di fatto che sia falcidiato dagli infortuni. Forse, non lo si può definire dato di fatto perchè appartiene alla sfera onirica, ma, nonostante Spalletti non lo dica mai, un pizzico di sfortuna c’è. Basta “contare” i legni colpiti. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con un dato emblematico: “Dopo il vantaggio la reazione dei padroni di casa c’è e su una girata di sinistro di Petagna – deviata – Vicario appare battuto e viene salvato dal palo, il 13mo stagionale: nessuno nei maggiori campionati europei ne ha colpiti di più”. Basta questa statistica per evidenziare anche empiricamente le difficoltà della squadra di Spalletti. Da non dimenticare, nella stessa gara, la traversa scheggiata da Elmas.