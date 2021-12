Il Mattino – Napoli-Empoli, nessun attaccante supera la sufficienza

Dopo una gara sofferta, il Napoli è stato battuto dall’Empoli al Maradona per 0-1. L’attacco azzurro non è risultato sufficiente a portare a casa la vittoria, come sottolineano i voti de Il Mattino.

5,5 Lozano

Si vede molto poco nella prima parte di gara, cercando un baricentro molto alto, ma rendendo difficile per i compagni servirlo. Un nascondino che favorisce l’anticipo di Parisi in più circostanze. Poi impegna Vicario a inizio secondo tempo ma punta poco e salta di meno.

5,5 Ounas

Gioca da trequartista centrale ed è un luogo dove dovrebbe sentirsi a suo agio. Ha guizzi, certo, ma si fa trovare poco e manca nei raccordi con Mertens. Quando Andreazzoli gli piazza Luperto a uomo, diventa complesso. Qualche buon numero nel secondo tempo dove cambia marica e che gli risolleva morale.

5 Mertens

Carbura dopo un primo quarto d’ora complesso, prova un paio di conclusioni e cerca sempre di staccarsi da Ismajli per trovare spazio. Riesce a creare la superiorità in più circostanze ma alla fine finisce nelle grinfie dei difensori dell’Empoli: le cose migliori le fa lontano dall’area. Non il luogo ideale per un killer del gol.