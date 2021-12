Iezzo: “Il Napoli può passare il turno contro il Barcellona non è più quello di una volta”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del momento stagionale del Napoli: “Affrontare il Barcellona in coppa sarà una bella avventura. Sarà una sfida intensa sul piano del gioco e del trasporto emotivo, ma dobbiamo tener presente che non più il Barcellona di una volta. Insomma, il Napoli ha le sue chance per passare il turno: io dico che passiamo noi! Andamento negativo in campionato? Ci sta essere un po’ depressi dopo le recenti sconfitte, ma il Napoli è ancora lì, a pochi punti dalla prima in Serie A, ed avrà tempo per recuperare. Per riavere Victor Osimhen servirà del tempo, ma avere a disposizione Dries Mertens ci dà garanzie. Il Borussia Dortmund ha attaccanti che fanno la differenza, ha Haaland: se viene meno lui, ci rimette tutta la squadra. Al Napoli manca tutta la colonna vertebrale. Non bisogna deprimersi, perché abbiamo la miglior rosa di tutto il campionato dopo l’Inter. Ospina poteva fare di più sul gol di Cutrone? E’ stata una carambola particolare”.