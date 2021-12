Gazzetta – Contatto Parisi-Elmas inevitabile, duro ma regolare

Il Napoli ha perso contro l’Empoli ieri sera dopo un gol nel finale di gara di Cutrone, dopo una gara in cui le due squadre si sono affrontate apertamente. La Gazzetta dello sport analizza gli episodi arbitrali, considerati giusti secondo il quotidiano, come il tocco di mano di Luperto al 5′ della ripresa non considerato fallo, o il gol annullato a Juan Jesus per fuorigioco. In più scrive sul contatto fra Elmas e Parisi, costato un infortunio al centrocampista del Napoli. “Ultimo episodio al 39’ s.t., quando Parisi anticipa l’accorrente Elmas nello spazzare un pallone vagante in area empolese, il contatto è inevitabile, duro ma regolare”.

Fonte IlNapolista