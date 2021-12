COPPA ITALIA FEMMINILE – Ingresso gratuito per Napoli-Empoli Ladies

Dopo l’ultimo confronto di campionato, con il successo per 0-1, decisiva la rete di Bragonzi, ci sarà la seconda gara, stavolta in Coppa Italia. Sabato ci sarà la gara tra il Napoli femminile e l’Empoli Ladies, fischio d’inizio alle ore 14,30. Per la partita ci sarà l’ingresso gratuito, presso il Centro Sportivo di Cercola, iniziativa per avere quanti più tifosi al campo ed ottenere un successo per mister Domenichetti e le azzurre.

Fonte: facebook Napoli femminile