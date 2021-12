CdS – Il Napoli ha cercato il gol per novanta minuti, con fantasia e incisività

Nonostante la sconfitta contro l’Empoli, il Napoli ha decisamente lottato ieri sera al Maradona, in una gara che per molti versi è sembrata maledetta. Alessandro Barbano, sul Corriere dello Sport, analizza così la gara: “E tuttavia sarebbe ingeneroso parlare di crisi di gioco, poiché la sconfitta contro i toscani rientra in quel ristretto numero di gare in cui la casualità del calcio s’impone come una maledizione. Nonostante avesse nelle gambe la fatica per la sofferta vittoria con il Leicester di giovedì, il Napoli ha cercato il gol per novanta minuti, con fantasia e incisività, contro una squadra il cui merito è stato quello di non farsi assediare, spostando in avanti il baricentro del gioco e costringendo gli azzurri a continue e sfiancanti ripartenze. Il gol dell’Empoli è stato un flipper tanto fortuito quanto irripetibile, mentre il tentativo di rimontare del Napoli si è fermato sul palo e sulle respinte in extremis di Montipò e compagni”.

Fonte IlNapolista