Come scrive El Periodico, l’attaccante del Barcellona Sergio Aguero lascia il calcio in seguito all’aritmia cardiaca riscontrata nella gara contro l’Alaves, lo scorso 30 ottobre. Dopo 10 anni di Manchester City era ritornato in Liga dove aveva iniziato la sua carriera in Europa con l’Atletico Madrid, ora appenderà le scarpe al chiodo.