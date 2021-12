APPROFONDIMENTO – Alla scoperta del… Barcellona. Xavi e i giovani della “cantera” sulla strada del Napoli

Tra il Napoli e il Barcellona, dopo le recenti sfide in Champions, quando sulla panchina azzurra c’era Gattuso, ha visto alla fine trionfare gli spagnoli, dopo il pareggio al vecchio San Paolo e il 3-1 al Camp Nou. La squadra blaugrana negli ultimi anni ha cambiato filosofia di mercato, anche per il debito di un miliardo di euro, difficile da estinguere. Il Barcellona, tra l’altro fa ancora parte della tanto discussa Superlega, quindi nell’occhio del ciclone. Analizzando l’aspetto tecnico invece, la situazione non è delle migliori. Nella Liga è all’ottavo posto con 24 punti, distante 5 punti dalla zona Champions League, competizione dov’è arrivata terza nella fase a gironi. Il leader della squadra spagnola è Sergi Busquets, mente in attacco tutto si appoggerà su Depay. Per il resto un organico con tanti giovani come il classe 2004 Gavi, oppure Ansu Fati, recentemente con il rinnovo del contratto. In panchina, dopo l’esonero di Koeman, è arrivato la bandiera Xavi, tecnico che cercherà di far tornare il famoso tiki-taka e la passione ai suoi tifosi. Il Napoli, tra le avversarie pescate, certamente il Barcellona ha sempre il suo fascino, ma con la rosa al completo e la grinta vista contro il Leicester o l’Atalanta, nulla è impossibile. La prima sfida sarà il 17 Febbraio al Camp Nou, mentre il ritorno sarà al “Maradona” tra una settimana. Insomma una sfida dal sapore di Champions nel tempio del “Pibe de Oro”, cosa volere di più?

A cura di Alessandro Sacco