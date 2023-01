SSCN – Schiena dritta e testa alta, si ricomincia tra una settimana a San Siro

Il Napoli esce sconfitto dal Maradona contro l’Empoli per un gol a zero, scivolando così al quarto posto in classifica. La SSCN, attraverso il suo sito ufficiale, commenta la gara. L’Empoli vince allo Stadio Maradona per 1-0 e per gli azzurri è la seconda sconfitta consecutiva in campionato in casa. Questa la stretta cronaca ma, volendo scandagliare il nucleo della gara, il Napoli colpisce due pali, tira in porta una ventina di volte e l’Empoli segna a 20 minuti dal termine con un gol di nuca di Cutrone che si trova su una traiettoria casuale su respinta di Anguissa da azione d’angolo. E’ la legge del calcio ed è l’imponderabile del pallone. Ci sta nella storia di una partita che gli azzurri tengono in pugno per quasi tutto il tempo. Poi c’è la traversa di Elmas nel primo tempo e il palo di Petagna nella ripresa. Il bignami di una supremazia sostanzialmente marcata che tuttavia non si concretizza. Vince l’Empoli, che comunque merita elogi per una interpretazione di gioco sempre propositiva. Schiena dritta e testa alta, si ricomincia tra una settimana a San Siro per la sfida al Diavolo rossonero. L’avventura continua…

