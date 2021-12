Spalletti parla dei recuperati: “Da Anguissa a Insigne, saranno convocati per l’Empoli”

C’è un calcio diverso da quelle istantanee dell’estate bollente del 1997, e Spalletti se ne è impadronito immediatamente, entrando dentro quel Napoli che l’ha rapito di slancio, e poi distribuendo i propri teoremi attraverso l’uso del turnover a partita in corso:

«Con le 5 sostituzioni diventa fondamentale essere titolari del primo tempo e titolari dell’ultima mezz’ora. Insigne, Lozano e Anguissa saranno convocati, però non so dire quanti minuti abbiano nelle gambe».

Ma Napoli-Empoli, non rappresenta (solo) un traguardo personale: in questi 90′ privi di nostalgia, semmai ci andranno infilate emozioni da cavalcare, per lanciarsi poi in quella favola tridimensionale che sembra scorgersi nell’etere, mentre Spalletti si concede a Kiss Kiss.

«Giovedì sera, nel dopo-partita, ho dimenticato di citare i tifosi. Con loro al fianco siamo più forti. L’Europa League è un carico in più da sopportare, con campionato e poi la Coppa Italia, ma ce lo prendiamo con orgoglio».

