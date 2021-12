SERIE A – Torino-Bologna 2-1, i granata ritrovano la via del successo. Seconda sconfitta per i felsinei

Dopo le ultime prestazioni, Torino e Bologna, cercano la via del successo per recuperare punti e posizioni. I padroni di casa partono meglio con Lukic su calcio da fermo, palla di poco alta sopra la traversa. La squadra felsinea ci prova con Soriano, ma il tiro è bloccato da Milinkovic-Savic. Il vantaggio per i granata arriva con una palla persa dagli ospiti e Sanabria tutto solo non sbaglia. La partita è in controllo per i ragazzi di Juric, che sfiorano il raddoppio con Lukic. Nella ripresa la gara non cambia e il raddoppio è inevitabile, spunto di Pobega, la sfiora Souomoro e poi la mette in porta Skorupski. Il Bologna ha un sussulto con Orsolini dal dischetto che mette sotto l’incrocio dei pali. Nel finale il Torino spreca con Zaza la palla del 3-1, ma blocca il portiere polacco. Un successo che fa morale per i granata e che aggancia il Sassuolo, in attesa che i neroverdi giocano contro la Lazio. Seconda sconfitta di fila per i felsinei e prova opaca nei novanta minuti.

Marcatore: pt 24′ Sanabria, st 24′ aut. Skorupski, st 32′ rig. Orsolini

Ammoniti: pt 27′ Theate, st 11′ Sanabria, 23′ Soumaoro, 27′ Sansone, 32′ Milinkvoci-Savic

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria. A disp. Berisha, Ansaldi, Buongiorno, Izzo, Aina, Baselli, Kone, Linetty, Rincon, Brekalo, Zaza, Warming. All. Juric

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Hickey; Skov Olsen (st 22′ Viola), Barrow (st 22′ Sansone); Arnautovic. A disp. Bardi, Molla, Dijks, Binks, Bonifazi, Vignato, Orsolini, Cangiano, Santander, Van Hooijdonk. All.. Mihajlovic

Arbitro: Dionisi de L’Aquila (ass. Lo Cicero, Di Giacinto; IV: Massimi; VAR: Fabbri; AVAR: Margani)

A cura di Alessandro Sacco