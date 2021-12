SERIE A – Napoli-Empoli 0-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo aver passato il turno nella fase a gironi di Europa League, stasera ha affrontato l’Empoli per la diciassettesima giornata. I toscani partono forte, con il pressing e belle giocate in profondità. Ospina bene nelle uscite. Gli azzurri però quando spingono vanno al tiro, Elmas scheggia la traversa. Ci provano anche Lozano e Insigne, ma il portiere Vicario e la mira non precisa tiene il punteggio sullo 0-0. Nella ripresa i partenopei entrano con un piglio diverso, ma il portiere ospite si supera sui tiri di Di Lorenzo e del capitano. La partita a sorpresa, la sblocca l’Empoli con la carambola vincente per Cutrone. Azzurri anche sfortunati, palo anche con Petagna. Ci provano anche Ounas e Politano, ma la porta sembra stregata. Finisce la gara ed è una sconfitta amara e passo indietro dopo le ultime due gare. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Ospina 6,5 – Se il Napoli, anche sfortunato, non ha subito gol , lo deve anche al portiere colombiano, che è stato attento nelle uscite, compreso quella in area di rigore. Nulla può sulla rete di Cutrone.

Di Lorenzo 6 – Il terzino, ex della sfida, ha provato fino alla fine di dare il suo. Sfiora la rete, dove Vicario si oppone al meglio. Lotta ma non basta per evitare la sconfitta.

Rrahamani 6 – Serata non facile per la difesa, ma il giocatore kosovaro, come sempre non lesina energie, anzi da una mano in attacco.

Politano 6 – In un periodo dove tra Covid e problemi vari, l’ex di Inter e Sassuolo, non ha avuto il modo di esprimersi. Il suo ingresso in campo ha dato vivacità ed ha cercato anche il gol. Positivo per il mister che abbia ritrovato il campo.

Flop

Mario Rui 5 – Quado il terzino sinistro si accentra in mezzo al campo, dà il suo contributo, ma per il resto stasera soffre in fase difensiva. Male nella diagonali e anche in fase di spinta è mancata la lucidità. Passo indietro dopo il Leicester.

Demme 5 – Il centrocampista tedesco è ancora lontano dalla condizione migliore. Soffre, soprattutto nel primo tempo, i ritmi dell’Empoli. Leggermente meglio nella ripresa, ma ancora non è quello della passata stagione.

Ounas 5 – Tra primo e secondo tempo, cambio di passo per il franco-algerino, ma la sensazione è che stasera abbia cercato più la giocata singola ed è mancata la lucidità. Nel finale il dribbling di troppo, è l’emblema della sua gara.

Lozano 5 – Il messicano ha recuperato in extremis, dopo la botta presa contro il Leicester e a tratti ha cercato la via della rete. Solo un tiro nel primo tempo, poi come sempre poco efficace. Ancora lontano dalla forma migliore.

Insigne 5 – Mister Spalletti, per l’uscita di Zielinski, ha puntato sul capitano e all’inizio sembrava anche entrato con il piglio giusto. Poi con il passare della gara, ha cercato la giocata personale ed è mancata la lucidità.

Mertens 5 – Dopo le ultime prestazioni in campionato, il belga cercava un’altra serata, per mettersi in luce. La sua prova, come del resto, la squadra, però è stata poco brillante e non ha mai tirato in porta.

A cura di Alessandro Sacco