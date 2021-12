SERIE A, Inter-Cagliari 4-0: Nerazzurri in testa alla classifica

INTER-CAGLIARI 4-0:

Primo tempo. Lautaro di testa. 1-0. Poi fallisce un rigore. Secondo tempo. Sanchez al volo. 2-0. Calhanoglu, 3-0. Infine doppietta di Lautaro. Barella si distingue per due assist. Il portiere Cragno evita un passivo più pesante. Inter alla quinta vittoria consecutiva. Ora in testa alla classifica, per la prima volta in questa stagione. A +1 sul Milan, sorpassato. Cagliari ancora in zona retrocessione.

INTER (3-5-2):

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (27′ st Dimarco), Barella, Brozovic (27′ st Vidal), Calhanoglu (31′ st Sensi), Perisic (38′ st Zanotti); Martinez (27′ st Satriano), Sanchez.

A disposizione: Radu, D’Ambrosio, Kolarov, Ranocchia, Gagliardini, Vecino, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2):

Cragno; Caceres (25′ st Zappa), Godin, Carboni (37′ st Obert); Bellanova, Deiola (37′ st Oliva), Grassi (14′ st Lykogiannis), Marin, Dalbert; Keita (25′ st Pavoletti), Joao Pedro.

A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Pereiro, Ceter.

Allenatore: Mazzarri

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

MARCATORI: 29′ pt Martinez (I), 5′ st Sanchez (I), 21′ st Calhanoglu (I), 23′ st Martinez (I)

NOTE: Al 44’pt Cragno (C) para un calcio di rigore a Martinez (I).

Ammoniti: Martinez (I), Cragno, Deiola (C). Recupero: 1′ pt, 0′ st.