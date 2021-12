SERIE A FEMMINILE RISULTATI – La Juventus vince ed è campione d’inverno. Pari tra Empoli e Fiorentina

La domenica di serie A femminile, aveva due scontri importanti e interessanti al tempo stesso. L’A.s. Roma vince a fatica il derby contro la Lazio, grazie alla rete decisiva su punizione di Glionna. La Juventus batte per 5-2 l’A.c. Milan con Staskova sugli scudi con una doppietta ed è campione d’inverno. Ora per la squadra di Montemurro la settimana decisiva per la Women Champions, con la sfida al Servette. Pari tra l’Empoli Ladies e la Fiorentina per 1-1.

A.s. Roma-Lazio Women 3-2

Juventus Women- A.c. Milan 5-2

Empoli Ladies-Fiorentina 1-1

A cura di Alessandro Sacco