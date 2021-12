Serie A 17°giornata, Verona – Atalanta : Rimonta bergamasca,vetta a – 2!

Serie A 17°giornata, Verona – Atalanta :

Prima occasione del match per l’Hellas con Casale che solo in area spreca mandando il pallone di testa sopra la traversa. Ancora padroni di casa pericolosi con Caprari , ma la sua conclusione è alta. Ma gli uomini di Tudor la sbloccano alla fine con il solito Simeone che servito in area manda la palla sulla destra. Rispondono gli ospiti con Pasalic ma il tiro si stampa sul palo. Ma pochi minuti dopo i bergamaschi trovano il pari. Dopo un ottimo scambio Miranchuk ruba l’ultimo pallone in area e batte il portiere con un tiro basso. Nella ripresa gialloblu subito pericolosi con Tameze che mira all’angolino, ma Musso con un grande intervento annulla tutto. Ma sono i ragazzi di Gasperini a trovare la rete del vantaggio con Koopmeiners che calcia da fuori area e grazie ad una deviazione batte il portiere. Il Verona si lancia alla ricerca del pari con Simeone, ma il suo tiro forte esce di poco. Ci provano nuovamente ma la difesa bergamasca chiude gli spazi. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio, adesso l’Atalanta è a – 2 dalla vetta, aspettando le gare di Inter e Napoli.

Tabellino

RETI: 22′ Simeone, 37′ Miranchuk, 62′ Koopmeiners

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani (70′ Sutalo), Ceccherini (81′ Cancellieri); Faraoni, Tameze, Ilic (60′ Veloso), Lazovic; Caprari, Lasagna (60′ Bessa); Simeone. All. Tudor. A disposizione: Pandur, Berardi, Barak, Cetin, Ruegg, Ragusa, Coppola.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta (46′ Hateboer), De Roon, Koopmeiners, Pezzella (85′ Palomino); Pasalic (56′ Ilicic), Miranchuk (78′ Pessina); Muriel (56′ Zapata). All. Gasperini. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Freuler, Lovato, Piccoli.

ARBITRO: Sacchi

AMMONITI: Ceccherini, Zapata, Caprari