PRIMAVERA 1 RISULTATI – L’Atalanta vince facile contro il Pescara, pari interno della Juventus

Il campionato Primavera 1, arrivato alla dodicesima giornata, oggi ha visto altri due match e la sorpresa viene da Vinovo. Il Lecce si conferma squadra tosta, il Napoli ne sa qualcosa, pareggia in casa della Juventus. I salentini vanno in vantaggio con Vulturar, i bianconeri pareggiano con Illing. L’Atalanta vince facile in casa per 4-0 contro il Pescara. Doppietta di Sidibe e una rete a testa di Pagani e Ceresoli.

Atalanta-Pescara 4-0

Juventus-Lecce 1-1

A cura di Alessandro Sacco