Perillo: “26 tiri non sono bastati in una serata segnata da troppe assenze. Insigne palesemente fuori condizione”

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato la sconfitta del Napoli contro l’Empoli al Maradona per 0-1. “Se la partita fosse durata altri 100 minuti, quella palla non sarebbe mai entrata. Lo avranno pensato in tanti nel seguire Napoli-Empoli. 26 tiri non sono bastati in una serata segnata da troppe assenze, due legni e dal gollonzo di Cutrone. Insigne palesemente fuori condizione”.