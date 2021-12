Oggi in 30000 al Maradona: Spalletti vuole un pubblico di peso

Non ha mai nascosto di volere l’apporto del pubblico, in qualche caso ha detto di voler sentire che si giochi in casa. E non gli si poteva dar torto a mister Spalletti. Vista la mancanza dei gruppi ultras, le restrizioni Covid e, nell’ ultimo mese, le avverse (e insolite) condizioni climatiche, il Maradona non è stato sempre il dodicesimo a cui tutti sono abituati. Il tecnico azzurro, però, ha sempre elogiato il pubblico napoletano e lo ha fatto anche ieri . «È un supporto che ha un peso determinante sui risultati. Con loro al nostro fianco siamo più forti». E oggi contro l’Empoli saranno in 30mila i tifosi azzurri a spingere il Napoli in una partita fondamentale per riprendere la marcia di vertice in campionato dopo il grande exploit in Europa League.

