Napoli, occhio al giallo in vista del big match di San Siro

Domenica prossima a San Siro sarà big match. Il Napoli, che piano piano sta recuperando qualche pedina, deve stare attento anche al pericolo “giallo”. Stasera, contro l’Empoli, mister Spalletti riavrà con sè Lozano, Insigne e Anguissa, ma probabilmente non li rischierà dal primo minuto, “preservandoli” e, soprattutto, dandogli la possibilità di riprendersi al meglio in vista della sfida del Meazza contro il Milan. In campo, però, sarà sicuramente titolare Mario Rui ed è proprio il portoghese uno dei diffidati del match. Al terzino basterebbe una sanzione per essere automaticamente out. L’altro azzurro in diffida è Anguissa. Il camerunense dovrà essere prudente qualora dovesse essere chiamato a dare una mano ai suoi a partita in corso.