Napoli-Empoli, possibili nuovi affari di mercato

Il Napoli e l’Empoli, non sarà solo la sfida di questo pomeriggio al “Maradona”, ore 18,00, ma anche tra due club che in passato hanno fatto diversi affari di mercato. La società azzurra ha avuto diversi giocatori dagli amici toscani. Da Hysaj a Mario Rui, passando per Tonelli, Valdifiori e infine il neo campione d’Europa Giovanni Di Lorenzo. Senza dimenticare che ad Empoli ora gioca con la formula del prestito Sebastiano Luperto e oggi possibile titolare in difesa. Il presidente Corsi ha più volte detto che con il Napoli non sarà un problema fare affari di mercato, anche se a Gennaio non partirà nessuno. Sui nomi nuovi, oltre al classe 2000 Parisi, si aggiungono il centrocampista Ricci e il difensore Viti, altri obiettivi di mercato scritti nell’agenda del d.s. Giuntoli. Oggi avversari, poi il mercato, dove tutto è possibile.

Fonte: Il Mattino