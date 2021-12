Napoli ed Empoli, feeling tra club in campo ed in panchina

Amicizia tra Spalletti e Andreazzoli a parte, Napoli ed Empoli sono da sempre in sintonia, c’è quello che si può definire grosso feeling, sia per quanto riguarda i calciatori, sia, come detto, in merito agli allenatori. Seduti sulle panchine di Empoli prima e Napoli poi non solo Maruizio Sarri, ma lo stesso Luciano Spalletti, che del presidente toscano Corsi è anche un grande amico e confidente. Dell’Empoli, invece, è stato solo giocatore e non allenatore Walter Mazzarri, che a Napoli è stato il primo dell’era De Laurentiis a centrare la qualificazione in Champions League.

