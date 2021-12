Gianluca Monti, giornalista, ha commentato la sconfitta del Napoli contro l’Empoli, sul suo profilo Twitter. “Partita (anche) molto sfortunata per il Napoli contro un Empoli sbarazzino ma che nel s.t. ha concesso molto. Peccato non averne approfittato avendo messo in campo tanta qualità. Qualche singolo meno incisivo del solito (ci può stare), qualche rientro importante in prospettiva”.