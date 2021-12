Luciano in A è il number one, precede molti ex allenatori azzurri

Sono passati più di 24 anni. Era il 31 agosto 1997 quando Luciano Spalletti esordì su una panchina di serie A: aveva i capelli neri con una stempiatura evidente, i baffetti, una tuta azzurra con una striscia bianca verticale, e bianca era anche la maglietta sponsorizzata a maniche corte. Empoli-Roma 1-3, sul campo neutro di Firenze: gol di Delvecchio al 3’, pareggio di Cappellini al 16’ con un rigore tirato (e segnato) due volte, dominio toscano nel primo tempo esorcizzato da un Konsel migliore in campo, doppietta di Balbo nella ripresa. Di fronte non c’era il suo futuro amico-nemico Totti, l’allenatore avversario era Zeman che Spalletti idolatrava: «Il suo calcio è una delizia: velocità, aggressione, attacco costante. Per me a pallone si deve giocare così». Il boemo è ancora in panchina ma in serie C, mentre Spalletti è rimasto in A e oggi, contro il suo vecchio vice Andreazzoli, festeggerà la 500ª panchina nel (nostro) massimo campionato. Tutte le sue 7 squadre di A ci sono anche in questo 2021-22: 34 le partite con l’Empoli, 28 con la Sampdoria, 17 col Venezia, 117 con l’Udinese, 211 con la Roma, 76 con l’Inter e quella di stasera sarà la 17ª con il Napoli. In Russia ha vinto lo “scudetto” (due volte, con lo Zenit), in Italia ancora no, arrivando 4 volte al 2° posto con la Roma. Le 3 avversarie più frequenti: 28 sfide con la Lazio, 26 con la Juve, 25 con il Milan. Il suo bilancio: 247 vittorie, 122 pareggi e 130 sconfitte, con una media-punti di 1,72 che lo piazza al 5° posto tra i 20 tecnici di questo campionato. Come totale di panchine è il numero 1 in attività (a +23 su Mazzarri) e il 9° in assoluto ad arrivare a 500, in una classifica guidata da Rocco, 817 partite contro le 792 di Mazzone, calcolando – per lui e per gli altri della top 15 – anche quelle da direttore tecnico. Fonte: CdS