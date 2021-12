In vista del Milan cauto ottimismo dall’infermeria per Spalletti

Per mister Spalletti inizia a vedersi un raggio di sole, per quanto concerne l’infermeria, visto che per la sfida con l’Empoli saranno convocati: Anguissa, Insigne e Lozano, anche se partiranno tutti e tre dalla panchina. Per il resto alcune situazioni verranno monitorate. Fabian Ruiz, tra palestra e personalizzato in campo, cercherà di recuperare in tempi brevi, magari per la sfida del 19 al “Meazza” contro il Milan. Stesso discorso per Lobotka che ancora non si allena con il gruppo. Tempi lunghi per Koulibaly che svolge solo terapie, mentre Osimhen si aspetta che sgonfi lo zigomo, prima di poter indossare la maschera protettiva.

Fonte: Il Mattino