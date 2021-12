[Formazioni] Napoli-Empoli. Ballottaggio Lozano-Politano. Di Francesco al fianco di Pinamonti

In attesa delle convocazioni che avverranno questa mattina, mister Luciano Spalletti, in vista della sfida interna contro l’Empoli, ha anticipato i recuperi di Anguissa, Insigne e Lozano. Il messicano è in ballottaggio con Politano. Per il resto centrocampo sarà simile a quello visto contro il Leicester: Demme e Zielinski. Infine ritorno in porta per Ospina. Per i toscani invece sarà 4-3-1-2, dove Di Francesco giocherà al fianco di Pinamonti, Hendersson alle loro spalle. In difesa infine Luperto-Romagnoli la coppia di centrali.