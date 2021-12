( Formazione) – “Il Mattino” mette in campo il Napoli anti Empoli

La luce alla fine del tunnel si intravede. E questa è già una bella notizia per Luciano Spalletti. Nelle ultime settimane si è disperato per fare la conta degli indisponibili che si moltiplicavano alla velocità della luce. Ecco perché poter rivedere in panchina Lorenzo Insigne e Zambo Anguissa rappresenta per l’allenatore del Napoli il passaggio di una stella cometa che sta per annunciare la buona novella. Il capitano e il mediano ci saranno per l’Empoli, anche se solo per qualche spezzone. Sempre meglio di nulla.

(Fonte: Il Mattino)