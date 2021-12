DAZN – Spalletti: “Mancate la qualità nelle scelte e le zampate vincenti”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, a fine gara interviene ai microfoni di Dazn: “Noi non siamo stati molto bravi a mettere in campo la nostra qualità, non abbiamo saputo far male, abbiamo avuto poca lucidità nelle scelte. Poi, in questo momento qui, in troppi stringono i denti, avresti bisogno di un episodio che non arriva, in più ti viene a mancare il miglior giocatore delle ultime partite, Zielinski… Comunque non siamo riusciti a far perdere all’ Empoli i riferimenti, abbiamo speso tanto e fatto fatica, e visto il momento, la difficoltà aumenta. Elmas ha preso una grossa botta alla tibia, ci sarà da vedere, a me è sembrato fiducioso. Altro non dico, ho già dato in fatto di squalifiche, non aggiungo. Nel caso specifico, sull’ episodio non so che dire, in realtà neanche so cosa dice la regola in quei casi. I rientranti, come Insigne, non avevano tanti minuti nelle gambe, li ho dovuti rischiare, anche i ragazzi rientrati dal Covid, non stanno benissimo, per ovviare a tutto ciò bisognava essere bravi a far girare palla ed a gestire la partita, ma le zampate qualitative non ci sono state. Milan Napoli è una grande opportunità, finalmente c’è una settimana piena per allenarsi, soprattutto per i calciatori che devono rientrare e devono recuperare condizione. Per Zielinski non abbiamo un quadro chiarissimo, aveva dolore al petto e lui era spaventato…”