DAZN – Andreazzoli: “Provare a vincere ovunque è un obbligo”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’ Empoli, dopo la vittoria della squadra toscana al Maradona contro il Napoli, interviene ai microfoni di DAZN: “Se venissimo a Napoli senza provare a fare risultato sarebbe quasi far spendere soldi alla società e basta. Provare a vincere è un dovere, è un obbligo, ci devi provare, poi puoi vincere o perdere, ma devi giocare. I ragazzi ci credono, sanno che si può fare, io non vado a raccontar loro storie, le gare fatte ultimamente lo testimoniano. Anche cambiando gli interpreti, giocano e si sacrificano. Si è creata alchimia, in una squadra che non ha titolari e riserve, ma è una squadra. Le partite si vincono con la partecipazione, con l’agonismo, con il mettersi a disposizione. Di sicuro non è la tattica, a volte è la tecnica, certo, ma senza il resto non è detto che basti”