CURIOSITA’ – La scalata alla classifica dei bomber di Mertens iniziò dall’Empoli

Dries Mertens, dopo aver giocato l’ultima mezz’ora contro il Leicester, ma da esterno destro, visto che di punta c’era Petagna, quest’oggi ritroverà il posto da titolare nel ruolo di falso nueve. La curiosità è che la sua scalata al re dei bomber con la maglia azzurra, avvenne proprio contro l’Empoli, precisamente dal 2016. Infatti da quel momento ha iniziato a segnare e non è stato mai facile per gli avversari fermarlo. Tra l’altro i toscani in passato ha anche realizzato belle reti, come la punizione al “Castellani, o la tripletta nel 5-1 finale. In questo inizio di stagione, ha già realizzato 5 reti, alcune di pregevole fattura come contro Inter e Lazio, oppure in contropiede contro l’Atalanta. Sarà per Mertens la gara numero 376 e si sta per avvicinare a Moreno Ferrario, dopo aver superato come gol Hamsik, insomma il belga vuole restare sempre più nell’Olimpo del club partenopeo.

Fonte: A. Giordano CdS