Calcio in TV – Ferri corti tra Dazn e Tim: Sky alla finestra

Non sono stati 4 mesi facili per DAZN. A parte le problematiche dovute alla “trasmissione” , è proprio il numero degli abbonati a non essere considerato soddisfacente nè da Dazn nè da Tim. In parole povere, i numeri non mettono d’ accordo e l’investimento rischia di rivelarsi, ad oggi, semplicemente non vantaggioso. In questi giorni le frizioni si stanno addirittura accentuando. Il Cda di Telecom Italia sta spingendo per chiedere a Dazn di ricontrattare l’intesa che prevedeva un esborso da 340 milioni di euro a stagione per tre anni. Cosa potrebbe succedere? Al momento sembrano essere due le ipotesi più accreditate. La prima è quella di una rinegoziazione al ribasso dell’attuale intesa con Tim, la seconda è l’appoggio, con una nuova contrattazione, su una seconda piattaforma che possa ritrasmettere il segnale di Dazn senza problemi e spingendo nuovamente verso l’alto la corsa agli abbonamenti. L’unica reale concorrente di Dazn al momento dell’apertura delle buste della Lega Calcio era l’emittente satellitare Sky, che ha rimodulato da tempo i suoi pacchetti, ma che non ha dimenticato il calcio italiano.

Fonte: calciomercato.com