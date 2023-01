CALCIO FEMMINILE – M. Panico (all. Pomigliano): “D’Ippolito, n gol da numero 10. Moraca? Sentiva troppo la gara contro il Napoli”

Ieri mattina, sotto la pioggia, il Pomigliano, vince lo scontro diretto contro il Napoli, per la lotta salvezza, con il punteggio di 2-1. A fine gara le parole del tecnico delle “pantere” Mimmo Panico. “La vittoria contro il Napoli? Certamente non è stata la prestazione migliore, o quella che speravamo di fare, ma era la partita che ci voleva, visto che abbiamo giocato per tanto tempo in dieci. Su Moraca dico che ha sbagliato in occasione del rosso, lo sa anche lei, tanto che ci siamo parlati a fine gara e lo faremo nei prossimi giorni. Giusy si notava che sentiva troppo questa gara, perciò non era serena come nelle partite precedenti. D’Ippolito? Ha segnato una rete da dieci, anzi lei era arrabbiata perchè non era in campo dall’inizio, però paradossalmente apprezzo questo spirito in una calciatrice, se poi la risposta in campo è questa. Per quanto concerne il mercato, sono sereno, Biagio Seno e il club sono una garanzia, sanno quello che devono fare, perciò non mi preoccupo più di tanto, visto che devo concentrarmi sul campo. Ora, prima della sosta di un mese, ci sarà questa sfida contro l’A.s. Roma di Coppa Italia, dove cercheremo di farci trovare pronti e giocarcela al meglio. Il Pomigliano è una società importante ed è per questo che non vuole essere una comprimaria, ma essere protagonista anche nei prossimi anni”.

Fonte: foto Nicola Velotti Pomigliano femminile