BASKET – Il Napoli vince a Varese ai supplementari e si conferma per i primi posti

Il Napoli basket non smette di sognare e vince anche sul campo di Varese. Una partita che è stata decisa ai tempi supplementari con un decisivo Rich autore di 31 punti. Bene anche Mckduffie e un eccellente Lynch. Ora il prossimo turno sarà in casa al “Palabarbuto” contro Trento. A fine gara le parole di coach Sacripaniti: «Abbiamo dominato la partita e abbiamo rischiato di perderla a causa della grande volontà e rabbia di Varese. Abbiamo dimostrato a noi stessi di non essere ancora maturi, queste partite non possono essere messe in discussione. Siamo riusciti ad eseguire perfettamente il piano partita nei primi 25 minuti e poi abbiamo staccato la spina. C’è stato il rischio di perdere una partita che meritavamo. Le percentuali dei nostri playmaker, oggettivamente, sono state molto basse. Succede. Credo che questa partita possa servirci da lezione. Ho un grande staff che permette alla squadra di arrivare nella maniera più preparata possibile alla partita. Sono abbastanza contento della prestazione di Lynch che ha dato il suo contributo facendo un gran passo in avanti. Brava a Varese a riuscire a rientrare, avendo idee chiare. Questa vittoria è un passo molto importante verso le Final Eight di Coppa Italia».

Fonte: ilmattino.it