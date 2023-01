Barzagli: “Il Napoli ha fatto la sua partita. Adesso l’importante è arrivare motivati allo scontro con il Milan”

Andrea Barzagli, ex difensore della Nazionale, ha parlato ai microfoni di DAZn al termine di Napoli-Empoli, terminata 0-1, al Maradona. “Il Napoli ha fatto la sua partita e ha provato a gestire il gioco, creando molte occasioni. L’Empoli è una squadra difficile da affrontare e mette molta pressione sugli avversari. Gli azzurri adesso hanno qualche giocatore in meno a causa degli infortuni e anche un po’ di fortuna in meno, che è mancata anche oggi. Adesso l’importante per il Napoli è arrivare motivati allo scontro con il Milan di domenica”.

