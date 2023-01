A conferma della nostra Esclusiva, De Laurentiis apre alla cessione: «Se arriva un’offerta, non lo escludo»

Alla cena di Natale per il suo Bari, Luigi De Laurentiis parla anche del Napoli di papà Aurelio e di quello spettro chiamato multiproprietà che si è abbattuto sulla Salernitana di Lotito e rischia di essere un precedente importante. «Ma la nostra situazione non è come quella di Salerno»

Factory della Comunicazione

ha subito messo in chiaro. «Al momento i nostri sforzi sono tesi a raggiungere la Serie B con il Bari. Per la multiproprietà c’è un ricorso in atto. Vogliamo portare la squadra nella massima serie e poi cedere nelle mani giuste».

Ma una cessione del Napoli sarebbe da prendere in considerazione?

Come da nostra Esclusiva del 10 ottobre 2021 (CLICCA QUI)

«Oggi in un contesto in cui ci sono fondi miliardari come Pif tutto può accadere» ha spiegato De Laurentiis jr. «Anche che arrivi al Napoli una proposta indecente di un fondo arabo. È difficile già sapere oggi quello che accadrà, ma in quel caso non lo escluderei» ha concluso. Fonte: mattino.it