500 panchine, mister Spalletti non lascia, raddoppia: vuole le 1000

Spalletti oggi tocca il traguardo delle 500 panchine in serie A, ma il mister di Certaldo, non lascia, raddoppia. «Così poche? Pensavo fossero molte di più anche perché sono stato più tempo sul campo che a casa. Comunque punto alla numero mille e finché non mi siederò per la millesima volta in panchina non smetto». Ma contro l’Empoli non potrà andare in panchina perché dovrà scontare il secondo turno di squalifica non essendo stato accolto il ricorso per la riduzione di una giornata di stop. «Sono un po’ deluso perché si fanno riunioni in cui si invoca collaborazione tra gli uomini di campo e le istituzioni ma poi è difficile avere un confronto semplice e collaborativo. A fine partita ammisi di aver avuto un comportamento poco opportuno in quel momento, anche se non credo così eccessivo da darmi due giornate di squalifica che non avevo mai ricevuto in carriera. Comunque accetto con il massimo rispetto la decisione, ma stavolta non posso nascondere la grande amarezza».

Il Mattino