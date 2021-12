Tutto ok, Lozano ritrova il sorriso dopo lo spavento

Durante la gara con il Leicester si era temuto il peggio. Forse tutti avevano ancora negli occhi le immagini del brutto infortunio rimediato con la Nazionale e per il quale Lozano aveva avuto problemi all’ occhio, moltissimi punti ed una serie di conseguenze soprattutto a carattere psicologico. Quando la sua faccia è sbattuta violentemente sul corpo del giocatore inglese e lo si è visto uscire in barella si è temuto che ci fossero complicazioni. Invece, per fortuna, si è trattato solo di un dente. E come si vede dalla foto pubblicata in questo caso su Il Mattino, l’esterno azzurro ha già ritrovato il sorriso. Ieri pomeriggio Lozano si è recato nello studio Sirignano che assiste lo staff medico del Napoli per sistemare il dente che aveva perduto durante lo scontro di gioco. A parte il fastidio della ricostruzione, nessun altro problema.