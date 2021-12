Tottenham/Rennes, probabile sconfitta degli Spurs a tavolino

Ormai è appurato che la gara tra Tottenham e Rennes di Conference League non sarà recuperata perchè non c’è “data” disponibile in agenda. La Uefa dovrà decidere in merito, ma la cosa più probabile è che gli Spurs “paghino” per questo con una sconfitta per 3-0 a tavolino che vorrebbe dire eliminazione dalla Conference League. Nel regolamento si legge infatti: “Se non è possibile riprogrammare la partita, il club che non può giocare la partita sarà ritenuto responsabile per la partita non disputata e la partita sarà dichiarata dall’UEFA Control, Ethics e Disciplinare a decadere dal club, che sarà considerato perso per 3-0. Inoltre, l’Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA può adottare ulteriori misure disciplinari se le circostanze lo giustificano”.