Tottenham/Rennes non si può recuperare: la decisione alla Uefa

Il focolaio Covid che si è sviluppato nella squadra del Tottenham ha impedito che la gara degli Spurs contro il Rennes di Europa League si potesse disputare. Il problema è che la partita non potrà essere recuperata. Lo ha comunicato l’Uefa attraverso un comunicato. Sarà aperta una indagine. Si legge:

“A seguito di un’epidemia di COVID-19 nella squadra del Tottenham Hotspur FC in vista della partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League contro lo Stade Rennais FC, prevista per il 9 dicembre 2021 a Londra, la partita non ha potuto svolgersi”, spiega l’Uefa in una nota.

“In conformità con l’allegato J del regolamento della UEFA Europa Conference League, la UEFA, in collaborazione con i due club, ha cercato di trovare una soluzione praticabile per riprogrammare la partita, in modo da garantire che la fase a gironi potesse essere completata di conseguenza”.

“Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse funzionare per entrambi i club. Di conseguenza, la partita non potrà più essere disputata e la questione sarà, pertanto, deferita all’Organo di Controllo, Etico e Disciplinare UEFA per una decisione da prendere ai sensi dell’Allegato J del suddetto regolamento di gara”, conclude l’Uefa.