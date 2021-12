Tacchinardi: “La vittoria dell’Atalanta contro il Napoli ha reso il campionato più incerto”

L’ex calciatore Alessio Tacchinardi intervenuto a A Maracanà, su TMW Radio, ha parlato delle big del campionato dopo la parentesi europea: “La vittoria dell’Atalanta a Napoli ha dato una bella botta adrenalinica al campionato. Adesso è più incerto che mai. L’Atalanta per il nostro campionato la considero una big, per l’Europa non ancora. Adesso vediamo la Juventus in questo ciclo di gare, ha recuperato Chiellini e con lui una bella personalità. Non ha grande carattere questa squadra dalla metà campo in su e per questo l’importanza di Chiellini è la stessa di Koulibaly per il Napoli. Sono sullo stesso livello, hanno un peso incredibile sul carisma sulla squadra, ma mi tengo sempre Giorgio, perché se sta bene è troppo importante per la Juve”.