Si è svegliato dal “letargo”, ora sono gol ed assist per il pupillo di Spalletti

Contro il Leicester è stato decisivo nell’azione del secondo gol: si è lanciato palla al piede in verticale, un affondo centrale di potenza e qualità con l’assist a Petagna lanciato in profondità che poi a sua volta ha regalato un pallone d’oro a Elmas sul secondo gol del Napoli. La perla di una prestazione di grande spessore, un trascinatore anche dal punto di vista caratteriale in una serata di grande emergenza per gli azzurri con tanti assenti. Zielinski, specialista dell’ultimo passaggio e che ha grandi capacità d’inserirsi in zona tiro e di far gol: cinque reti in campionato e una in Europa League, e 4 assist, tutti in serie A. Già a quota 10 tra gol e assist, meglio ha fatto finora solo Insigne a quota 11 (5 reti, 4 in campionato tutte su rigore e una in Europa League, e sei assist). Fonte: Il Mattino